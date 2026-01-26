Повод для тревоги? Кейт Миддлтон заметили в онкологической клинике

Daily Mail: Кейт Миддлтон заметили в онкологической клинике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила онкологическую клинику Royal Marsden, чтобы поддержать пациентов и медицинский персонал. Визит стал ее первым сольным выходом после завершения курса химиотерапии осенью 2024 года. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала посещение Кейт. По ее словам, она продемонстрировала «уникальную королевскую суперсилу». На кадрах из больницы 44-летняя супруга принца Уильяма обнимала пациентку, проявляя искреннее сочувствие. Специалист уточнила, что такое поведение продемонстрировало «острую эмпатию», которая усилилась у принцессы после собственного опыта борьбы с раком.

«Кейт показывает способность проникать глубже в эмоции, чем это принято в королевских протоколах. Ее жесты говорят о том, что потребность в контакте и понимании была взаимной в тот момент», — пояснила Джеймс.

Эксперт отметила, что принцесса часто наклоняет голову, показывая желание слушать. Ее привычка поправлять волосы в такие моменты является защитным ритуалом от сильных эмоций.

Во время встречи принцесса едва сдерживала слезы. Кейт внимательно слушала рассказ женщины о прохождении курса лечения, после чего нежно приобняла ее в знак поддержки.

«Мне очень жаль, именно поэтому я хотела прийти и поддержать ту удивительную работу, которая здесь проводится. Вы в надежных руках. В конце туннеля всегда есть свет», — сказала принцесса.

Кейт призналась, что ее собственный путь борьбы с болезнью был очень тяжелым.

Публикация в социальных сетях вызвала шквал положительных комментариев. Поклонники отметили уязвимость и доброту будущей королевы.

В марте 2024 года Миддлтон публично объявила, что после плановой операции в брюшной полости в январе у нее обнаружили злокачественную опухоль. После чего ей назначили профилактическую химиотерапию.

Принцесса завершила курс лечения в сентябре 2024 года и постепенно вернулась к обязанностям, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

