Миллионер из трущоб: просивший милостыню мужчина оказался богатым бизнесменом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У «обездоленного инвалида» обнаружили несколько объектов недвижимости.

Можно ли давать деньги попрошайкам

Фото: 5-tv.ru

OC: в Индии попрошайка оказался бизнесменом с квартирами

В индийском городе Индор в ходе рейда по борьбе с бродяжничеством власти задержали 50-летнего мужчину по имени Мангилал. Он долгие годы выдавал себя за обездоленного инвалида, но оказался весьма состоятельным человеком. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Мужчину, страдавшего от последствий лепры и передвигавшегося на самодельной деревянной платформе с колесами, доставили в социальный центр. Там выяснилось, что за образом жалкого бедняка скрывается успешный инвестор. Как оказалось, нищий ежедневно собирал тысячи рупий. Он не тратил деньги на базовые нужды, а использовал их для приумножения своего богатства с помощью инвестиций.

В ходе проверки государственные служащие установили, что Мангилал является собственником трех объектов недвижимости. В его распоряжении находятся трехэтажный особняк, еще один частный дом и квартира, полученная по социальной программе.

Помимо этого, мужчина владеет двумя рикшами, которые сдает в аренду, и личным автомобилем. Для управления машиной богатый попрошайка нанял персонального водителя, которому выплачивал ежемесячное жалованье в размере 12 тысяч рупий (около десяти тысяч рублей).

Отмечается, что Мангилал также выступал в роли ростовщика и одалживал деньги под проценты местным торговцам на рынке Сафара-Базар.

Во время допроса мужчина пытался оправдаться тем, что формально не занимается попрошайничеством, поскольку оно запрещено законом.

«Я просто нахожусь там, а люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на деревянную доску», — заявил он представителям властей.

Следствие выяснило, что члены семьи Мангилала также вовлечены в этот прибыльный промысел. На данный момент чиновники проверяют наличие у мужчины скрытых банковских счетов.

