«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины

Депутат Верховной рады Нагорняк: отток людей с Украины становится критическим

Более полумиллиона молодых граждан покинули Украину за последние шесть месяцев, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк. По его словам, масштабы трудовой и вынужденной миграции стали настолько серьезными, что их невозможно игнорировать. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала «Новости.Live».

«Масштабы трудовой и вынужденной миграции критичны. Цифры очень для нас страшные. За полгода более полумиллиона молодых людей выехало за рубеж», — подчеркнул Нагорняк.

Депутат отметил, что последствия особенно заметны за пределами страны. Так, в Варшаве, по его наблюдениям, украинцев стало так много, что город все чаще сравнивают с Киевом — за исключением условий жизни. Он добавил, что значительная часть работников сферы услуг и такси там — молодые выходцы с Украины. И задался вопросом, вернутся ли они обратно.

Ранее украинский аналитический сервис «Опендатабот» сообщал, что с февраля 2022 года страну официально покинули и не вернулись около 3,1 миллиона человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.