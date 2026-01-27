«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

За полгода страна потеряла сотни тысяч людей, отток уже называют критическим.

Почему молодежь массово уезжает с Украины

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Депутат Верховной рады Нагорняк: отток людей с Украины становится критическим

Более полумиллиона молодых граждан покинули Украину за последние шесть месяцев, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк. По его словам, масштабы трудовой и вынужденной миграции стали настолько серьезными, что их невозможно игнорировать. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала «Новости.Live».

«Масштабы трудовой и вынужденной миграции критичны. Цифры очень для нас страшные. За полгода более полумиллиона молодых людей выехало за рубеж», — подчеркнул Нагорняк.

Депутат отметил, что последствия особенно заметны за пределами страны. Так, в Варшаве, по его наблюдениям, украинцев стало так много, что город все чаще сравнивают с Киевом — за исключением условий жизни. Он добавил, что значительная часть работников сферы услуг и такси там — молодые выходцы с Украины. И задался вопросом, вернутся ли они обратно.

Ранее украинский аналитический сервис «Опендатабот» сообщал, что с февраля 2022 года страну официально покинули и не вернулись около 3,1 миллиона человек.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

