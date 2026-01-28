Скандал в Краснодаре: экс-чиновницу задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшую вице-губернатора Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

Ну а в Краснодаре новый скандал с местными чиновниками. Сегодня там пришли за бывшим вице-губернатором Анной Миньковой. За ней тянется очень длинный шлейф скандалов. То она отшивает родителей, которые просят поддержки региона, то, используя нецензурное слово, заявляет начальнику, что с лечением онкобольных в регионе полный провал.

Минькова, кстати, за здравоохранение и отвечала, и в ее бывшем ведомстве уже тоже обыски. Детали на месте выяснила корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

Три месяца жители Кубани строили догадки о причине внезапного ухода Анны Миньковой с поста вице-губернатора, но теперь все встало на свои места. По нашим данным, бывшую чиновницу задержали в офисе местной телекомпании — по подозрению в мошенничестве.

Сотрудников ФСБ заинтересовала схема получения дорогой недвижимости от одного из застройщиков — якобы в интересах местного здравоохранения.

Вот здесь на протяжении 10 лет трудилась бывшая вице-губернатор Кубани. А ведь вопросы к законности деятельности Миньковой у правоохранительных органов появились еще во время ее работы в аппарате регионального правительства.

После ухода из краевой администрации Анна Минькова была назначена генеральным директором медиагруппы «Кубань 24». По словам сотрудников, работа телеканала продолжается. Коллеги ждут новостей.

А карьера казалась блестящей. Окончила журфак, работала корреспондентом, была советником, а затем и пресс-секретарем предыдущего губернатора Александра Ткачева. Попав во власть, Минькова освоилась быстро — даже с бывшими коллегами по цеху разговаривала совсем не ласково. Вот так Анна Алексеевна решила прервать съемку в затопленном Крымске. А вот так бывшая чиновница реагировала на просьбы граждан.

С 2015 года Минькова курировала социальные вопросы, на них же, как пишут СМИ, и наживалась. Помогала свекровь. Татьяна Мочалова стала собственницей огромного помещения в 600 квадратных метров, которое затем арендовал региональный минздрав — чтобы обустроить там поликлинику.

Пациенты жаловались на отсутствие ремонта. А журналисты, освещавшие проблему, попали на скамью подсудимых. Минькова отсудила у авторов расследования по одному рублю. Главный врач той самой поликлиники сегодня от комментариев по поводу Миньковой отказался.

Впрочем, у местных жителей называть Анну Минькову бедной — язык не повернется. Одно только пафосное название жилого комплекса премиум-класса «Ривьера» — говорит само за себя. Здесь приобрела себе уютную квартиру мама четырех детей, которая на встрече с гражданами поразила всех своим подходом к проблеме нехватки мест в краснодарских школах.

Ближе к вечеру источники «Известий» сообщили: обыски проходят у министра здравоохранения Евгения Филиппова, подчинявшегося Миньковой. Последние несколько месяцев в Краснодарском крае уголовные дела в отношении чиновников заводятся с удивительной регулярностью.

В сентябре по подозрению в хищении целевой субсидии для участников СВО арестован другой экс-заместитель главы региона — Александр Власов. В декабре приговор за взятки вынесли его однофамильцу Сергею Власову, тоже когда-то занимавшему должность вице-губернатора.

Наконец, в январе суд заключил под стражу министра транспорта Кубани Алексея Переверзева. И, похоже, этот список еще будет пополняться.

