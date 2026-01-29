Ходатайство об отводе судьи по делу археолога Бутягина отклонили

Защита все еще ожидает назначения слушаний по вопросу экстрадиции ученого, задержанного по запросу Украины.

Суд в Варшаве отклонил ходатайство защиты российского археолога Александра Бутягина, задержанного по запросу Украины. Адвокат настаивал на отводе судьи, ссылаясь на сомнения в его беспристрастности.

При этом ни самого Бутягина, ни его представителей не уведомили о дате заседания. Сейчас защита ожидает назначения слушаний по вопросу экстрадиции, на которых ученый должен присутствовать лично.

Напоминаем, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали в начале декабря по запросу Киева. Его обвиняют в якобы незаконных раскопках в Крыму. На Украине ему грозит до десяти лет заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллеги и соратники археолога обращаются в государственные инстанции Польши с требованием исправить юридический казус. Даже европейская конвенция запрещает экстрадицию, если выдаваемому лицу может быть причинен вред, однако такие прецеденты уже бывали, когда право подменяла политика.

Для семьи арест стал настоящим шоком, ведь ученый работал для мировой культуры.

