Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Бывшая жена покойного исполнителя Паши Техника показала, как будет выглядеть его памятник. Видео она опубликовала в Telegram-канале.

На кадрах виден бюст рэпера. Затем Карицкая выложила короткое сообщение о том, что памятник еще будут дорабатывать.

Скульптор Андрей Следков в беседе с aif.ru отметил, что бюст следует изготовить из натурального камня — это сделает его вид максимально органичным.

Специалист проанализировал свежие снимки монумента, которыми ранее поделилась бывшая супруга артиста, блогер Ева Карицкая. По мнению эксперта, автору удалось добиться узнаваемости черт лица рэпера в представленной художественной работе. Следков подчеркнул, что выбор материала напрямую зависит от формата будущей композиции.

«Сходство, безусловно, присутствует. Если портрет останется в формате бюста, он будет органично смотреться в камне. В случае же отливки в бронзе нижнюю часть композиции, вероятно, стоило бы решить иначе», — пояснил мастер.

Он также добавил, что визуальное восприятие основания памятника перестанет играть существенную роль, если бюст решат интегрировать в полноценную скульптуру во весь рост. Следков резюмировал, что текущие стилистические нюансы — это исключительно вопрос авторского видения и личных предпочтений.

Жизнь 40-летнего Паши Техника оборвалась весной 2025 года во время пребывания в Таиланде. Траурные мероприятия, прошедшие в Москве, сопровождались ажиотажем и массовым скоплением фанатов, что привело к локальным нарушениям общественного порядка.

Первые эскизы мемориала, где музыкант запечатлен с микрофоном и в головном уборе, вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие поклонники критиковали черновой вариант за отсутствие портретного сходства, а сама Карицкая признавалась, что окончательно оценить работу над памятником ей пока непросто.

