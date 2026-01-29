«Мой очаровательный президент»: Ники Минаж получила «золотую карту» от Трампа

Ники Минаж получила дающую право на получение гражданства США карту от Трампа

Тринидадская рэперша Ники Минаж рассказала, что находится в процессе получения американского гражданства после оформления так называемой «золотой карты» президента США Дональда Трампа. Об этом артистка сообщила в социальной сети X.

По словам Минаж, ей была выдана карта Trump Gold, которая предоставляет вид на жительство в США в ускоренном порядке.

«Сейчас мы заканчиваем оформление документов на получение гражданства, согласно указаниям моего замечательного, милостивого, очаровательного президента», — заявила певица.

Что такое «золотая карта Трампа»

Программа Trump Gold Card была запущена осенью 2025 году. Она предусматривает ускоренный путь к виду на жительство в США, а затем и к гражданству для состоятельных иностранцев за крупные инвестиции.

Согласно условиям программы, физические лица должны вложить не менее одного миллиона долларов в экономику США, а компании — до двух миллионов долларов при найме иностранного специалиста. Также предусмотрен дополнительный сбор в размере 15 тысяч долларов за расширенную проверку биографии и финансового состояния заявителя.

Права и условия участия

Обладатели «золотой карты» получают право на постоянное проживание и работу в США без ограничений. Также через пять лет могут подать документы на гражданство.

Дональд Трамп позиционирует инициативу как способ привлечь в страну «лучшие умы» — бизнесменов, ученых и представителей творческих профессий. Всего планируется выдать до 80 тысяч таких карт. При этом «золотой билет» может быть отозван в случае нарушений.

Программа уже действует несколько месяцев, однако она вызвала ожесточенные споры. Критики называют ее «продажей гражданства», тогда как сторонники считают, что она обеспечит приток капитала и талантов в США.

