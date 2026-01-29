«Мой очаровательный президент»: Ники Минаж получила «золотую карту» от Трампа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Только состоятельные иностранцы могут получить такой «бонус» от американского лидера.

Какое гражданство у Ники Минаж

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ники Минаж получила дающую право на получение гражданства США карту от Трампа

Тринидадская рэперша Ники Минаж рассказала, что находится в процессе получения американского гражданства после оформления так называемой «золотой карты» президента США Дональда Трампа. Об этом артистка сообщила в социальной сети X.

По словам Минаж, ей была выдана карта Trump Gold, которая предоставляет вид на жительство в США в ускоренном порядке.

«Сейчас мы заканчиваем оформление документов на получение гражданства, согласно указаниям моего замечательного, милостивого, очаровательного президента», — заявила певица.

Что такое «золотая карта Трампа»

Программа Trump Gold Card была запущена осенью 2025 году. Она предусматривает ускоренный путь к виду на жительство в США, а затем и к гражданству для состоятельных иностранцев за крупные инвестиции.

Согласно условиям программы, физические лица должны вложить не менее одного миллиона долларов в экономику США, а компании — до двух миллионов долларов при найме иностранного специалиста. Также предусмотрен дополнительный сбор в размере 15 тысяч долларов за расширенную проверку биографии и финансового состояния заявителя.

Права и условия участия

Обладатели «золотой карты» получают право на постоянное проживание и работу в США без ограничений. Также через пять лет могут подать документы на гражданство. 

Дональд Трамп позиционирует инициативу как способ привлечь в страну «лучшие умы» — бизнесменов, ученых и представителей творческих профессий. Всего планируется выдать до 80 тысяч таких карт. При этом «золотой билет» может быть отозван в случае нарушений.

Программа уже действует несколько месяцев, однако она вызвала ожесточенные споры. Критики называют ее «продажей гражданства», тогда как сторонники считают, что она обеспечит приток капитала и талантов в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине
20:02
Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
19:56
Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
19:39
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
19:32
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
19:31
Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

Сейчас читают

Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026