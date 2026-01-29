Обгоревшие останки: житель Дагестана расчленил супругу и попытался скрыть следы преступления

Житель Дагестана убил и расчленил свою супругу

В Дагестане раскрыто жестокое убийство женщины, от которой после расправы остались лишь обгоревшие фрагменты тела. По данным МВД по Республике Дагестан, преступление произошло в Дербенте, а подозреваемым оказался 28-летний местный житель.

Женщина пропала 23 января. В тот день она вышла из дома и не вернулась, связь с ней оборвалась, а местонахождение оставалось неизвестным. Спустя некоторое время правоохранители обнаружили обгоревшие останки, принадлежавшие пропавшей, что подтвердили в МВД.

Как уточнил источник 5-tv.ru, мужчина убил свою сожительницу, после чего расчленил тело, разрубив его на части. Затем он вывез останки в Сулейман-Стальский район, где у берега реки попытался скрыть следы преступления — сжег их.

После обнаружения останков полиция объявила подозреваемого в розыск. Вскоре мужчина был задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемого доставляют в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

Позднее Следственное управление СК по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту убийства. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются.

