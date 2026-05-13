Череда потерь в семье Шэрон Стоун: скончался старший брат актрисы

Умер старший брат Шэрон Стоун Майкл

В семье голливудской звезды Шэрон Стоун произошла очередная трагедия — из жизни ушел ее старший брат Майкл, которому было 74 года. Информацией о смерти родственника 68-летняя актриса поделилась в социальных сетях, уточнив, что ее брат долгое время боролся с тяжелым недугом.

«Майкл Стоун, мой старший брат, покинул этот мир после затяжной болезни. Мы желаем ему покоя», — написала актриса.

Свое скорбное послание артистка подписала не только собственным именем, но и именами своих сыновей: 25-летнего Роана, 21-летнего Лэрда и 19-летнего Куинна. Соболезнования актрисе выразили многие коллеги по цеху, включая Мелани Гриффит и супругу Алека Болдуина Хиларию.

Стоит отметить, что Майкл Стоун был не только братом знаменитости, но и сам профессионально занимался творчеством — он был музыкантом и актером. В середине 1990-х он снимался в таких картинах, как «Стиратель» и «Злоумышленник». Более того, Майкл работал вместе с Шэрон в вестерне 1995 года «Быстрый и мертвый», где также были задействованы Леонардо Ди Каприо и Рассел Кроу.

Утрата стала лишь звеном в цепи трагических событий, преследующих семью Стоун в последние годы. В марте 2025 года в возрасте 91 года умерла их мать Дороти, которая перенесла несколько инсультов. Актриса преданно ухаживала за ней в своем особняке в Беверли-Хиллз до последних дней.

Ранее, в феврале 2023 года, скоропостижно скончался младший брат звезды Патрик, которому было 57 лет. Причиной его смерти стала болезнь сердца. Примечательно, что Патрик ушел из жизни всего через полтора года после того, как его 11-месячный сын Ривер умер из-за полиорганной недостаточности.

