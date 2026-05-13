Сложно бросить: привязанность к американским сериалам сравнили с курением

Кинокритик Григорьев сравнил любовь к американским сериалам с курением

Большинство людей не готовы отказаться от громких американских премьер. Россияне намерены смотреть новые сезоны сериалов неофициально. Об этом рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.

По словам эксперта, интерес граждан к американской киноиндустрии подогревают выходы новых сезонов популярных франшиз. Различные онлайн стриминги отмечают, что такой показатель может стать рекордным.

По словам специалиста, «тренд» на популярность зарубежных проектов довольно очевидный. Так как колебания зависят от того, какие сериалы официально выходили, россияне смотрят на рекомендации других людей. Когда выходит что-то интересное, они сразу идут это смотреть. В случае, если нет ничего стоящего, зритель старается найти и перейти на альтернативный вариант.

«Это касается и сериалов, и аниме. Люди переключаются и на российские сериалы, глобально у людей сместились акценты за последние несколько лет. При этом сложно за один день бросить курить, не все могут бросить американские сериалы», — добавил кинокритик.

Кроме того, Григорьев отметил американские фильмы, выходящие в российских кинотеатрах неофициально. Он утверждает, что сейчас не стоит говорить об изменении предпочтений и устойчивых тенденциях. Все колебания естественны, россияне хотят смотреть то, что и все люди.

«Пресса продолжает писать про новинки, даже если не все они до нас доходят. Конечно, для людей это привлекательно, возьмем „Дьявол носит Prada 2“, интерес же есть, хоть и меньше людей сегодня ходят в кино», — поделился киновед.

