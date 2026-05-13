Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут 20 сентября

Лилия Килячкова

Соответствующее решение принято после назначения временно исполняющих обязанности глав регионов.

Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию от представителей региональных избирательных комиссий.

В ведомствах уточнили, что процедура волеизъявления граждан пройдет в рамках единого дня голосования, который традиционно организуется в РФ осенью. Белгородский избирком подтвердил, что дата уже определена и подготовка будет вестись именно к этому числу. В Брянской области также официально утвердили аналогичные сроки для проведения избирательной кампании.

Ранее стало известно, что руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение покинуть свой пост. В качестве временно исполняющего обязанности главы этого региона был представлен Александр Шуваев.

Одновременно с этим о сложении полномочий по собственному желанию заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Согласно указу президента России Владимира Путина, управление этим субъектом временно перешло к Егору Ковальчуку.

