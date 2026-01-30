В Госдуме предложили отменить штрафы для автомобилистов из-за снегопада

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Ответственность за нарушения возможна только при наличии вины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гусев: нельзя штрафовать водителя, когда разметка и парковка засыпаны снегом

В Москве хотят уберечь автомобилистов от неправомерных штрафов во время непогоды. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил соответствующее обращение начальнику столичного главка МВД Олегу Баранову. С документом ознакомилось издание URA.RU.

В обращении подчеркивается, что нельзя говорить о нарушении правил парковки и стоянки, когда разметка, знаки и границы полностью засыпаны снегом. Гусев напомнил, что ответственность возможна только при наличии вины, а не по формальному признаку, то есть, когда владелец авто физически не может этого увидеть.

Поводом для обращения послужило большое количество жалоб от автолюбителей, которые стали получать штрафы согласно статье за остановку и стоянку в местах, где запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрываются под снегом.

В документе также отмечается, что водитель физически не может определить, действует ли запрет на парковку, а значит — отсутствует вина, которая необходима для привлечения к административной ответственности.

По словам руководителя общественного центра «Автомобилист» Максима Едрышова, с подобной проблемой действительно сталкиваются жители столицы. Он подчеркнул, что в условиях сильнейшего снегопада людям не всегда удается сориентироваться, например, разрешена ли на этом месте парковка или нет, есть автобусная полоса или нет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, эвакуация автомобилей, застрявших в снегу, может обойтись владельцам в 12 тысяч рублей. Стоимость услуги существенно различается в зависимости от региона и типа транспорта.

