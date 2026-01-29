Снег по премиум-тарифу: эвакуация авто в Москве может обойтись в 12 тысяч рублей

Дарья Корзина
Для крупногабаритных и негабаритных машин стоимость может вырастать в разы.

Сколько стоит эвакуация автомобиля застрявшего в снегу

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Экономист Алексеев: эвакуация авто из снега в Москве может стоить 12 тыс. рублей

Эвакуация автомобилей, застрявших в снегу, в крупных российских городах может обходиться автовладельцам в значительные суммы, при этом стоимость услуг существенно различается в зависимости от региона и типа транспорта. Об этом Life.ru сообщил экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

По его оценке, в Москве расценки на извлечение легкового автомобиля из снежного заноса начинаются от 8,5 тысячи рублей и в отдельных случаях достигают 12,4 тысячи рублей. Для крупногабаритных и негабаритных машин стоимость может вырастать в разы — до 70 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге аналогичные услуги для легковых автомобилей обходятся заметно дешевле — в среднем около 3,8 тысячи рублей. В городах Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая Пермь, Новосибирск и Хабаровск, стартовые цены, как правило, находятся в диапазоне от полутора до трех тысяч рублей.

Для эвакуации грузовиков и тяжелой техники, по словам эксперта, требуется использование тракторов или экскаваторов-погрузчиков. В этом случае стоимость формируется по почасовой ставке и составляет от 1,8 до 3,5 тысячи рублей в час, не считая расходов на вывоз снега.

«В крупных городах по-настоящему выгодно искать частных спасателей на сервисах, где люди самостоятельно выставляют объявления, — они с внедорожниками и лебедками берут от двух тысяч рублей за чистое вытаскивание легковушки без буксировки на площадку», — отметил эксперт.

