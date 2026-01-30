В Китае казнили организаторов мошеннических центров в Мьянме

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Пекин завершил громкое дело против одной из крупнейших преступных структур.

Судьба организаторов мошеннических центров в Мьянме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Китае приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 11 человек, входивших в руководство так называемой семьи Мин — преступной группы, контролировавшей разветвленную сеть мошеннических центров в Мьянме. Об этом стало известно 29 января, сообщает CNN со ссылкой на официальные данные агентства «Синьхуа».

Следствие установило, что осужденные были причастны к тяжким преступлениям, включая убийства, насильственное удержание людей и масштабные схемы интернет-мошенничества. Приговоры были вынесены еще осенью и позднее утверждены Верховным народным судом КНР. Перед приведением приговора в исполнение фигурантам позволили встретиться с родственниками.

Группировка считалась одной из самых влиятельных криминальных структур на севере Мьянмы. Под ее контролем находились сотни объектов, где людей, в том числе иностранцев, принуждали работать в кол-центрах и онлайн-платформах, обманывающих пользователей по всему миру. Центральным узлом этой системы был закрытый комплекс, в котором одновременно могли находиться до десяти тысяч человек. Регион фактически превратился в столицу теневой индустрии интернет-афер с использованием принудительного труда.

Ранее китайские суды уже демонстрировали жесткий подход к экономическим и коррупционным преступлениям. Так, в декабре 2025 года был приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего топ-менеджера крупной инвестиционной структуры, признанного виновным в получении взяток на сотни миллионов долларов.

