Визовые центры Канады в России с 28 января прекратили прием документов
Ранее такие организации функционировали в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Канадские визовые центры, работающие на территории России, с 28 января прекратили принимать заявления на оформление виз. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте правительства Канады.
В уведомлении отметили, что российские визовые центры перестали принимать паспорта и другие документы для получения визовых и иммиграционных услуг. Заявителям порекомендовали обращаться в визовые центры за пределами России.
Ранее такие центры работали в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Однако в настоящее время все они фактически прекратили работу с документами заявителей.
Причины этого решения официально не раскрыли. Информагентство ТАСС направило запрос в Министерство иностранных дел Канады с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации ответа не поступило.
До этого в генеральном консульстве Италии в Москве решили приостановить прием документов от заявителей в феврале. Известно, что ограничения связаны с техническими причинами и продлятся неделю — с 12 по 18 февраля.
