Визовые центры Канады в России с 28 января прекратили прием документов

Канадские визовые центры, работающие на территории России, с 28 января прекратили принимать заявления на оформление виз. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте правительства Канады.

В уведомлении отметили, что российские визовые центры перестали принимать паспорта и другие документы для получения визовых и иммиграционных услуг. Заявителям порекомендовали обращаться в визовые центры за пределами России.

Ранее такие центры работали в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Однако в настоящее время все они фактически прекратили работу с документами заявителей.

Причины этого решения официально не раскрыли. Информагентство ТАСС направило запрос в Министерство иностранных дел Канады с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации ответа не поступило.

До этого в генеральном консульстве Италии в Москве решили приостановить прием документов от заявителей в феврале. Известно, что ограничения связаны с техническими причинами и продлятся неделю — с 12 по 18 февраля.

Ранее, 5-tv.ru писал, США приостановили выдачу имиграционных виз гражданам 75 государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.