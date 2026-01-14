США приостановили выдачу виз гражданам 75 государств

|
Решение связано с пересмотром процедур проверки заявителей и усилением миграционного контроля.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

США приостановили выдачу виз гражданам 75 государств, включая Россию

Госдепартамент США ввел временную паузу в оформлении виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского ведомства.

Согласно документу, консульским сотрудникам предписали временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства до завершения комплексного пересмотра механизмов отбора и проверки заявителей. Ограничения вступят в силу с 21 января и будут действовать до принятия дополнительных решений.

В перечень государств, граждане которых подпали под визовые ограничения, помимо России, вошли Афганистан, Сомали, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Бразилия, Таиланд, Йемен и ряд других стран.

Ранее, в декабре, США уже вводили визовые ограничения в отношении граждан 15 государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона. В Госдепартаменте отмечали, что меры направлены на повышение уровня национальной безопасности.

По данным американских СМИ, с начала 2025 года в рамках ужесточения миграционной политики аннулировали порядка 85 тысяч ранее выданных виз. Эти шаги предприняли в русле курса администрации президента Дональда Трампа, ориентированного на сокращение нелегальной миграции и усиление контроля на въезде в страну.

