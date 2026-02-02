«Площадка захламлена»: видеоплатформы начали удалять низкокачественный ИИ-контент

Нейросети плодят гигабайты интернет-мусора. Его так много, что популярные видео-хостинги теперь массово удаляют контент, сгенерированный ИИ! Каналы с публикациями, которые буквально будоражат воображение, ожидаемо собирают миллионы подписчиков, вот только платформам это не на руку. Во всех причинах разобрался корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Реалистичными кадрами падения летающей тарелки уже трудно кого-либо удивить. Видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, попадаются нам ежедневно. По статистике, каждое третье в ленте. И все эти терабайты цифрового шума создаются за считанные минуты.

«Сегодня, чтобы сделать бессмысленное видео, не нужны ни сценарий, ни камера, ни даже мысль. Достаточно нескольких слов — и все остальное за вас додумывает алгоритм. Вот, например, я стал супергероем. Бегу по городу, которого не существует.

Через секунду — спасаю мир от угрозы. А еще мгновение — и я уже танцую, падаю, исчезаю и снова появляюсь — просто потому, что так захотела нейросеть», — рассказал корреспондент.

И вот с таким контентом каналы теперь собирают миллионы подписчиков и просмотров при минимальных затратах.

«Проблема в том, что я создаю контент один. Могло ли мне помочь видео, сгенерированное искусственным интеллектом? Конечно!» — рассказал блогер Джейсон Робертс.

Однако блогеры, полагающиеся исключительно на ИИ, все чаще попадают под прицел платформ — низкокачественный материал начали удалять.

«Мы сосредоточены на проблеме распространения низкокачественного контента, который все чаще называют отбросами ИИ», — рассказал гендиректор крупного видеохостинга Нил Мохан.

Необходимость провести зачистку цифрового мусора объясняют оптимизацией. Иначе говоря такого контента стало настолько много, что не хватает ресурсов видео-хостинга.

«Если каждый человек начнет, простите, наливать контент, который не пользуется спросом, получается, площадка захламлена. И самое главное — тратятся мощности», — заявил эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко.

Такая нагрузка приносит убытки, а зрители, не находя достойного, уходят.

«Мне кажется интересным, что они говорят об управлении „хламом“. Если вы не знаете, что такое „хлам“, то рост ИИ вызывает опасения по поводу низкокачественного контента, иначе говоря, „хлама“ ИИ», — заявил блогер Эндрю Кан.

К тому же, просмотр этого «хлама» в больших количествах не проходит бесследно. Самые активные зрители такого контента в Испании — больше 20 миллионов человек. Любопытно, что именно там же появляются вот такие видео.

После такого радикальные меры вроде блокировок кажутся логичными. И раз их начали вводить, стоит задуматься — действительно ли искусственный интеллект — большой прорыв для видеохостингов? Впрочем, образовательный контент, созданный с использованием нейросетей, тоже есть. Но пока он проигрывают в популярности коротким разноцветным роликам без смысла.