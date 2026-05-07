Суд заочно приговорил Евгения Черняка* к 14 годам за финансирование терроризма

Екатерина Чумоватова
Ему также назначили штраф.

За что дали 14 лет Евгению Черняку

Фото: Instagram**/chernyak_yevgeny

Украинский бизнесмен Евгений Черняк* заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Сообщается, что владелец крупного алкогольного холдинга организовал перевод более 300 миллионов рублей под видом оплаты поставок коньячных дистилляторов. Следствие считает, что деньги предназначались для помощи ВСУ и батальону «Азов»***.

Кроме того, бизнесмен приобрел и поставил военнослужащим ВCУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

Первые четыре года наказания предприниматель проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится в розыске. 

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

*** — Организация признана террористической, запрещена в РФ.

