ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург

Алексей Мокряков

Под угрозой террористической атаки были объекты гражданской инфраструктуры.

Атака беспилотников на регионы России

ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытку террористической атаки оперативно выявила российская радиотехническая разведка. Так группу из шести дронов обнаружили около трех часов ночи в воздушном пространстве Латвии. При этом, вместе с украинскими беспилотниками над Латвией были замечены четыре истребителя иностранного производства — Dassault Rafale и F-16.

Известно, что шестой беспилотник после входа в воздушное пространство России был сбит средствами ПВО. Его обломки исследовали.

«В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 „Лютый“ украинского производства», — уточняет ведомство.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

