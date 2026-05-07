ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург
Под угрозой террористической атаки были объекты гражданской инфраструктуры.
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.
Попытку террористической атаки оперативно выявила российская радиотехническая разведка. Так группу из шести дронов обнаружили около трех часов ночи в воздушном пространстве Латвии. При этом, вместе с украинскими беспилотниками над Латвией были замечены четыре истребителя иностранного производства — Dassault Rafale и F-16.
Известно, что шестой беспилотник после входа в воздушное пространство России был сбит средствами ПВО. Его обломки исследовали.
«В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 „Лютый“ украинского производства», — уточняет ведомство.
С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.
