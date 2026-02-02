«Когда уже пик»: Анна Пересильд рассказала о том, как решает конфликты

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 38 0

Юная актриса привыкла отстаивать свои личные границы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Анна Пересильд рассказала о том, что предпочитает решать конфликты словами

Актриса Анна Пересильд призналась, что привыкла решать конфликты без драк и предпочитает договариваться словами. Об этом она рассказала на премьере фильма «Первая» от НМГ в беседе с 5-tv.ru.

«Я ни с кем не дерусь, я все словами решаю. Бывает, когда уже пик, но я могу тогда что-то резко сказать. Но не дерусь точно. Я очень редко на кого-то срываюсь. Но если и срываюсь, то я всегда извиняюсь, потому что мне тяжело, что я человека как-то обидела или больно ему этим сделала», — рассказала актриса.

По словам Пересильд, она старается не повышать голос даже в напряженных ситуациях. При этом, 16-летняя актриса отмечает, что четко обозначает личные границы. Она отметила, что ее особенно задевает привычка взрослых принижать подростков, и подчеркнула, что сама всегда стремится к уважительному диалогу.

Анна Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Широкую известность ей принесла роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», после которой актриса столкнулась не только с популярностью, но и с хейтом.

Фильм «Первая», представленный на премьере, рассказывает историю взросления и первой любви. Картина стала полнометражным дебютом режиссера Ани Харичевой и выйдет в российский прокат 12 февраля 2026 года.

