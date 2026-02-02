Путин назвал химическую промышленность важнейшей для экономики России

Путин: химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике России

Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике России. Об этом в ходе совещания по развитию химической промышленности сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, продукция этой отрасли востребована практически повсеместно, в частности в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике.

Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить развитие химической промышленности, создание современных производств на мощной ресурсной базе страны. Российский лидер отметил, что у России хорошие сырьевые базы, поэтому все должно работать на высокотехнологичных решениях.

«Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед, это нужно сделать. Очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства сообщил, что российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, которые востребованы не только внутри страны, но и за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что использование российских материалов станет обязательным при пошивке армейской экипировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.