Использование российских материалов станет обязательным при пошивке армейской экипировки

Будущее легкой промышленности обсуждали сегодня в Госдуме. Сейчас доля импорта составляет 60%, это тормозит развитие собственного производства. Необходимо прекратить ввоз того, что не позволяет развиваться нашему бизнесу, призвали Вячеслав Володин. Одной из главных задач он назвал обеспечение армии отечественной обувью и одеждой. Представители бизнеса заверили, что готовы к любым запросам.

«Мы в состоянии обеспечить любые требования, которые заказчик для нас определит. Не только дизайн, внешность и износостойкость, которые, как правило, декларируются, но и специальные требования по тому, чтобы не было обнаружения, допустим, через тепловизор. Оснащены самым передовым оборудованием, какое существует в мире», — отметил председатель наблюдательного совета группы компаний БТК Таймураз Боллоев.

Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что уже сейчас наши компании могут обеспечить выпуск более ста миллионов метров специальных тканей для военной формы. Это закрывает потребности Минобороны.

Со следующего года использование материала отечественного производства станет обязательным при пошиве армейской экипировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.