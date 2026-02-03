Разговор без отдачи: как распознать «энергетических вампиров» и защитить себя

Психолог Макарова: энергетические вампиры не умеют слышать и слушать других

«Энергетические вампиры» — это люди, которые в процессе общения нарушают чужие границы и навязывают свое видение мира, концентрируясь на своих проблемах. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала клинический психолог и нейропсихолог Кира Макарова. По ее словам, общение с такими людьми почти всегда одностороннее и эмоционально затратное.

После разговора с «вампиром» нередко ощущается усталость, снижение настроения и потеря сил. Как объяснила Макарова, мозг обрабатывает огромное количество информации: слова, эмоции, жесты собеседника, — и пытается «настроиться» на его негатив.

«Если в эмоциональном плане мы получаем негатив, то и сами начинаем испытывать эти навязанные, не свои эмоции. А эмоции всегда требуют огромных затрат. Они „отключают“ на время критическое и логическое мышление, поэтому возрастают когнитивные нагрузки. Мозг пытается разобраться с чужим негативом», — добавила психолог.

Эксперт выделила типичные модели поведения «вампиров»: пустые монологи без интереса к собеседнику, манипуляции чувствами через вину и угрозы, попытки доминировать и принижать, а также постоянное страдание и жалобы. Все это вызывает чувство пустоты и эмоциональное истощение у собеседника.

«Часто страдают люди, воспитанные в ключе „ты обязан выслушивать проблемы другого, помогать всегда, жертвуя собой“. Они с детства живут в такой обстановке и не видят в этом ничего угрожающего», — пояснила эксперт.

Макарова посоветовала пять способов защиты: подготовка к общению, анализ мотивов собеседника, «стеклянная перегородка» — отстраненное восприятие, ограничение времени и вопросы, направленные на самоанализ «вампира». Если силы уже истощены, важно восстановить ресурс через простые действия: попить воду, приготовить кофе, погладить животное, напомнить себе, что это чужие эмоции.

«Обязательно проговорите про себя, что это чужие разговоры, это не ваше. Этот человек к вам не имеет отношения, он просто так живет. А у вас — своя жизнь, свои интересы и решения», — добавила к списку рекомендаций Макарова.

Главная мысль психолога: ощущение «энергетического вампиризма» сигнализирует о нарушении личных границ. Защита психики — это не эгоизм, а способ сохранить энергию для важных людей и собственной жизни.

