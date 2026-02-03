Критики требуют передать особняк Билли Айлиш индейцам после ее речи на «Грэмми»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Ее слова раскритиковали предприниматель Илон Маск, губернатор штата Флорида Рон Десантис, член Палаты представителей Миннесоты Уолтер Хадсон, сенатор Майк Ли и другие.

Критика речи Билли Айлиш на премии «Грэмми» — что известно

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Критики обвинили американскую певицу Билли Айлиш в лицемерии и предложили ей пожертвовать свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе индейцам после скандальной речи на 68-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», где артистка заявила, что «никто не является нелегалом на украденной земле». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Общественные и политические американские деятели не разделили позицию Айлиш и ее критику действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Получив награду в номинации «Песня года», молодая исполнительница призвала американцев «продолжать бороться, высказываться и протестовать».

Речь певицы раскритиковали бизнесмен Илон Маск, губернатор штата Флорида Рон Десантис, член Палаты представителей Миннесоты Уолтер Хадсон, сенатор Майк Ли и другие.

Консервативный комментатор Грег Прайс пошутил, что ему небезразлично мнение людей о депортации нелегалов, которые при этом живут в роскошных многомиллионных особняках и полностью отдалены от жизни обычных американцев. Об этом он написал на своей странице в X.

Во время церемонии награждения «Грэмми» некоторые победители высказались против действий ICE в ряде американских штатов. Среди них канадский певец Джастин Бибер и его жена американская модель Хейли, пуэрториканский рэпер Bad Bunny и певица Оливия Дин.

По информации Financial Times, президент США Дональд Трамп регулярно сталкивается с растущим недовольством общественности из-за ужесточения иммиграционных мер в стране.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сам американский лидер призвал Конгресс принять закон, запрещающий местным властям крупных городов создавать благоприятные условия для нелегальных мигрантов. Кроме того, он обратился за помощью к демократам в задержании нелегальных мигрантов и передаче их в руки правоохранительных органов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:31
Заговорил о мире, а не поставках оружия: украинский спектакль для Рютте не удался
0:11
Ржаной хлеб против белого: почему привычный продукт оказался недооцененным
23:58
Источник энергии: сколько можно есть картофеля в день
23:48
Тихие убийцы: какие привычки опасны для женского здоровья
23:32
Допинг-тесты пройдены: российских спортсменов допустили к Олимпиаде в Италии
23:23
Горожане могут передавать показания счетчиков воды по фото со смартфона

Сейчас читают

В Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии
Женщина убила подругу статуэткой лошади, два часа резала ее тело и закопала в саду
Цифровой обман: блогеры-сиамские близнецы оказались сгенерированными ИИ
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео