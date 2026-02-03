Критики требуют передать особняк Билли Айлиш индейцам после ее речи на «Грэмми»
Ее слова раскритиковали предприниматель Илон Маск, губернатор штата Флорида Рон Десантис, член Палаты представителей Миннесоты Уолтер Хадсон, сенатор Майк Ли и другие.
Фото: Reuters/Mario Anzuoni
Критики обвинили американскую певицу Билли Айлиш в лицемерии и предложили ей пожертвовать свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе индейцам после скандальной речи на 68-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», где артистка заявила, что «никто не является нелегалом на украденной земле». Об этом сообщил телеканал Fox News.
Общественные и политические американские деятели не разделили позицию Айлиш и ее критику действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Получив награду в номинации «Песня года», молодая исполнительница призвала американцев «продолжать бороться, высказываться и протестовать».
Речь певицы раскритиковали бизнесмен Илон Маск, губернатор штата Флорида Рон Десантис, член Палаты представителей Миннесоты Уолтер Хадсон, сенатор Майк Ли и другие.
Консервативный комментатор Грег Прайс пошутил, что ему небезразлично мнение людей о депортации нелегалов, которые при этом живут в роскошных многомиллионных особняках и полностью отдалены от жизни обычных американцев. Об этом он написал на своей странице в X.
Во время церемонии награждения «Грэмми» некоторые победители высказались против действий ICE в ряде американских штатов. Среди них канадский певец Джастин Бибер и его жена американская модель Хейли, пуэрториканский рэпер Bad Bunny и певица Оливия Дин.
По информации Financial Times, президент США Дональд Трамп регулярно сталкивается с растущим недовольством общественности из-за ужесточения иммиграционных мер в стране.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сам американский лидер призвал Конгресс принять закон, запрещающий местным властям крупных городов создавать благоприятные условия для нелегальных мигрантов. Кроме того, он обратился за помощью к демократам в задержании нелегальных мигрантов и передаче их в руки правоохранительных органов.
