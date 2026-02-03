Критики требуют передать особняк Билли Айлиш индейцам после ее речи на «Грэмми»

Критики обвинили американскую певицу Билли Айлиш в лицемерии и предложили ей пожертвовать свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе индейцам после скандальной речи на 68-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», где артистка заявила, что «никто не является нелегалом на украденной земле». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Общественные и политические американские деятели не разделили позицию Айлиш и ее критику действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Получив награду в номинации «Песня года», молодая исполнительница призвала американцев «продолжать бороться, высказываться и протестовать».

Речь певицы раскритиковали бизнесмен Илон Маск, губернатор штата Флорида Рон Десантис, член Палаты представителей Миннесоты Уолтер Хадсон, сенатор Майк Ли и другие.

Консервативный комментатор Грег Прайс пошутил, что ему небезразлично мнение людей о депортации нелегалов, которые при этом живут в роскошных многомиллионных особняках и полностью отдалены от жизни обычных американцев. Об этом он написал на своей странице в X.

Во время церемонии награждения «Грэмми» некоторые победители высказались против действий ICE в ряде американских штатов. Среди них канадский певец Джастин Бибер и его жена американская модель Хейли, пуэрториканский рэпер Bad Bunny и певица Оливия Дин.

По информации Financial Times, президент США Дональд Трамп регулярно сталкивается с растущим недовольством общественности из-за ужесточения иммиграционных мер в стране.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сам американский лидер призвал Конгресс принять закон, запрещающий местным властям крупных городов создавать благоприятные условия для нелегальных мигрантов. Кроме того, он обратился за помощью к демократам в задержании нелегальных мигрантов и передаче их в руки правоохранительных органов.

