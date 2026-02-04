ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии Краснодарского края

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Фигурант задержан.

ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии в Краснодарском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний РФ предотвратили теракт в исправительном учреждении в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Террорист — выходец из Средней Азии 1980 года рождения. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что заключенный планировал лишить жизни нескольких сотрудников колонии.

Злоумышленника задержали, когда он пытался исполнить задуманное — раненых нет, имущество колонии не повреждено. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области произошел похожий инцидент. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений региона. Группа выходцев из стран Средней Азии планировала захватить заложников и поджечь здания на территории колонии, однако их замысел был раскрыт силовиками и пресечен.

