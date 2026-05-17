Болгария стала победителем «Евровидения-2026»

Анастасия Федорова
Страна впервые в своей истории выиграла международный песенный конкурс.

Болгария стала победителем юбилейного 70-го международного песенного конкурса «Евровидение-2026», набрав 516 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Финал международного конкурса завершился напряженной борьбой, однако именно болгарской участнице удалось сохранить лидерство после подсчета всех оценок.

Страну на конкурсе представляла певица DARA с песней Bangaranga. Артистка считается одной из самых популярных современных поп-исполнительниц Болгарии.

Конкурсная композиция Bangaranga объединила современный электронный поп с элементами болгарского фольклора. В песне сочетаются этнические мотивы, динамичный бит и яркое клубное звучание.

Выступление Болгарии стало одним из самых обсуждаемых в финале конкурса. Артистка сделала ставку на энергичную хореографию, масштабные световые эффекты и яркую визуальную постановку с этническими элементами. Номер быстро стал фаворитом как у жюри, так и у зрителей, а после объявления результатов зал встретил победу Болгарии бурными овациями.

После голосования жюри Болгария уже занимала первое место с 204 баллами. Несмотря на серьезную конкуренцию, зрительское голосование позволило стране сохранить лидерство и довести итоговый результат до 516 очков.

Победа DARA стала исторической для Болгарии — страна впервые выиграла «Евровидение». Теперь именно Болгария получит право принять конкурс в 2027 году.

