Пожизненный срок за попытку покушения на Трампа получил Райан Раут. Полтора года назад он пытался застрелить тогда еще кандидата в президенты США — на площадке для игры в гольф.

Раут с винтовкой сумел подойти к Трампу на расстояние в 300 метров. Однако в какой-то момент охрана все же заметила стрелка и открыла огонь, правда — не попала — Раут сбежал. Буквально через час его задержали.

По словам полицейских, у Раута был странный вид и вел он себя так, как будто собирался на церковную службу. Но во время расследования стали известны контакты Раута с экстремистами, в том числе — и во время его поездок на Украину.

