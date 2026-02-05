Пожизненный срок за попытку покушения на Трампа получил Райан Раут

Эфирная новость 46 0

Во время расследования стали известны контакты Раута с экстремистами, в том числе — и во время его поездок на Украину.

Фото, видео: Reuters/SOCIAL MEDIA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожизненный срок за попытку покушения на Трампа получил Райан Раут. Полтора года назад он пытался застрелить тогда еще кандидата в президенты США — на площадке для игры в гольф.

Раут с винтовкой сумел подойти к Трампу на расстояние в 300 метров. Однако в какой-то момент охрана все же заметила стрелка и открыла огонь, правда — не попала — Раут сбежал. Буквально через час его задержали.

По словам полицейских, у Раута был странный вид и вел он себя так, как будто собирался на церковную службу. Но во время расследования стали известны контакты Раута с экстремистами, в том числе — и во время его поездок на Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
Джордж Клуни — подкаблучник? Звезда Голливуда отказался от ролей героев-любовников
8:41
Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля
8:38
Пикники разорят? Какими продуктами стоит закупиться к весне
8:35
«Сердце кровью обливается»: Ксения Бородина в шоке от преображения старшей дочери
8:24
Строгий муж, трое детей и жизнь без декрета: вся правда о семье Регины Тодоренко
8:15
Платежки по-новому и жесткие правила для УК: что изменится в ЖКХ с 1 марта

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 февраля
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео