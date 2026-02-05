От настольных игр до ледовых шоу: чем заняться в столице с 6 по 8 февраля

Сотни мероприятий подготовили в столице в рамках проекта «Зима в Москве»

Москва готовится к масштабной развлекательной программе в грядущие выходные. С 6 по 8 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» в парках, арт-пространствах и на катках столицы подготовили сотни активностей — от мастер-классов олимпийских чемпионов до исторических променадов. Вход на большинство из них бесплатный. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Творчество и кино

Центром творческой части мероприятий станет арт-павильон «Фабрика подарков» в парке искусств «Музеон». С пятницы по воскресенье гостей ждут кинопоказы, а также различные мастер-классы. Всех желающих научат создавать авторские открытки, уникальные значки, зимние пейзажи в разных художественных техниках и даже рисовать 3D-ручкой. Вечер пятницы будет посвящен составлению «Карты желаний», которая поможет осуществить все мечты.

Ледовая феерия

Для любителей активного отдыха подготовлена насыщенная спортивная программа. В парке им. Святослава Федорова 6 февраля пройдут «Богатырские игры» с боями надувными бревнами и снежным бейсболом. В субботу, 7 февраля, на катке ВДНХ организуют благотворительный день в помощь фондам Константина Хабенского и «Вера». В «Лужниках» в этот же день развернется хоккейный праздник с участием клубных команд и звезд спорта.

Кроме того, в различных районах Москвы 7 февраля покажут ледовые представления: сказку об оживших игрушках в Ростокине, «Зимнюю сказку» в Лефортове и криошоу в Юрловском проезде. На катке в «Битце» пройдут мастер-классы звезд фигурного катания Софьи Акатьевой и олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар.

Семейные забавы

Целый ряд площадок города в эти дни отдадут под необычные игры для всей семьи. На стадионе «Авангард» и в парке имени Святослава Федорова москвичей научат играть в жульбак, кульбутто и корнхол — традиционные забавы народов мира. Семейные команды смогут сразиться в хоккей на валенках с метлой у станции метро «Некрасовка» и на площадке у районного центра «Место встречи «Баку», а также в зимние городки и даже бои на мечах в парке спорта «Яуза» и сквере имени М. П. Судакова. А для поддержания тонуса организуют массовые фитнес-зарядки и веселые старты.

Путешествие в прошлое

Для любителей истории проект «Усадьбы Москвы» подготовил особые маршруты. В «Коломенском» пройдут дворянские променады с актерами в костюмах и чаепития у самовара. На Манежной площади откроется исторический фотосалон, где можно сделать снимок в стиле конца XIX века и отправить открытку по России. Для самых азартных стартует игра-исследование по 14 старинным особнякам с ценными призами, среди которых брендированные термокружки, беспроводные колонки, а также чаепитие с актером Милошем Биковичем.

Где покататься на коньках?

В столице также работают катки, где посетители могут воспользоваться услугами заточки, арендовать коньки или взять «помощников» для детей.

Ледовые точки расположены по следующим адресам:

• музей-заповедник «Коломенское»;

• музей-заповедник «Царицыно»;

• Лианозовский парк.

График работы: будни — с 11:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00. Для льготных категорий граждан предусмотрены специальные тарифы.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Зима в Москве».

