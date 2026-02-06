Космическая контрабанда: мужчина пытался вывезти метеорит из РФ в Британию

На таможне в Петербурге изъяли уникальную контрабанду — метеорит весом в две с половиной тонны и стоимостью в треть миллиарда. Для большинства из нас это просто камень, но ценители уверяют, что такие булыжники, как инвестиция, ни чуть ни хуже золота.

На легальном и черном рынках космических артефактов побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Контрабанда космического масштаба. В ящике, по документам, ландшафтная скульптура, арт-объект. А по факту — метеорит весом в 2,5 тонны. Вот так, без всякого стеснения, его пытались переправить через Петербург в Британию.

«Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен из одной из стран ЕАЭС», — рассказал пресс-секретарь Балтийской таможни Владислав Андреевский.

По данным источника «Известий», из Минска сначала в Петербург, потом в Лондон метеорит пытался провезти белорусский предприниматель. Ему теперь грозит до трех лет тюрьмы. Примерная стоимость груза тоже космическая — превышает 300 миллионов рублей.

«У каждой части метеорита, у большой или у маленькой, обязательно есть свой сертификат. Вот фрагмент Алетая. Этот кусочек весит примерно 140 граммов. Всего известно, что Алетая на территории разных стран выпало 74 тонны, а вот про кусок весом в 2,5 тонны, который обнаружили таможенники, никто вообще в научном сообществе не знал», — сообщил корреспондент.

Алетай был найден еще в 19-м веке. Это один из крупнейших известных железосодержащих метеоритов. Ему 4,5 миллиарда лет — это близко к возрасту Земли. Считается, что это обломок ядра древней протопланеты, который при падении раскололся на тысячи частей. Метеорит железный, на срезе можно увидеть невероятный узор. За все это обломки очень ценят коллекционеры.

Но культурная и исследовательская значимость нововыявленного, пятого по величине фрагмента Алетая, не поддается оценкам.

«Он уникальный, к примеру, для России. Больше, чем этот кусок, в России нет метеорита. Скорее всего, его везли какому-то частному коллекционеру, потому что официальные учреждения вот так не могут покупать на рынке метеорит из ниоткуда», — отметил директор Горного музея Санкт-Петербургского горного университета Михаил Шабалов.

Если распилить такой кусок на мелкие, ценность будет ниже, но сбыть проще. Метеориты могут быть неплохой инвестицией. Частицы возрастом в миллиарды лет, не всегда известные на Земле, — все это привлекает ювелиров и коллекционеров.

«Самые дорогие метеориты считаются планетные, так называемые. Их всего в основном два вида. Это метеориты с Луны и с Марса. Они безумно дорогие», — поделился коллекционер космического вещества Петр Лацис.

Цены зависят от веса, возраста, состава. Российский сайт объявлений — цены от 67 тысяч за двухсотграммовый фрагмент до 32 миллионов за 175-килограммовый. В ряде объявлений никакой речи о сертификации (а ее выдает только институт РАН) не идет. На зарубежных площадках совсем другой порядок сумм. Продавать там выгоднее.

Осень 2025-го — фрагмент Алетая улетает с молотка на аукционе как раз британского «Сотбис». С налогами за фрагмент отдали 5 миллионов 400 тысяч долларов. Что собирался делать с псевдоландшафтной скульптурой белорусский предприниматель, кому сбывать — выяснят правоохранительные органы. Ну, а сам метеорит может пополнить витрину фонда какого-нибудь музея — обычная история для конфиската. И без всяких торгов.

