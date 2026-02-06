Мертвые души: в Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших

В Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших

В Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли схему нелегальной торговли органами умерших людей для коммерческого пользования. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ в Telegram-канале.

По информации следствия, руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение способствовало незаконному вывозу частей тел умерших из морга. Биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. По данным МВД, зачастую это были тела людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Кроме того, сотрудникам коммерческих организаций было разрешено не только присутствовать в морге, но и лично проводить вскрытия без необходимых документов.

«Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также добавила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали заведующего патологоанатомическим отделением больницы и учредителя коммерческой организации, которая выкупала части трупов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

