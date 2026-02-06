В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы

Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи, по склону которой он попытался спуститься на пляж у ее подножия. Об этом сообщила Bangkok Post со ссылкой на данные полиции.

По данным правоохранительных органов, 36-летний гражданин России во время падения со скалы получил травмы головы, несовместимые с жизнью. Предварительное расследование гибели российского туриста показало, что во время падения мужчина пытался удержаться на скале, ухватившись за ветку, которая сломалась и осталась у него в руках. Следов насилия на теле россиянина обнаружено не было.

На месте падения туриста были обнаружены сумка, паспорт и ключ от номера в отеле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 14-летний лыжник сорвался со склона на глазах у отца. Трагедия произошла на территории популярного туристического курорта Фойеркогель. Юный лыжник, прибывший на отдых из Чехии, совершал спуск в составе большой группы соотечественников, состоявшей из 18 человек. Во время движения по маршруту несовершеннолетний потерял управление и вылетел за пределы подготовленной трассы, после чего сорвался с высоты около семи метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.