В Заполярье пенсионерку подозревают в убийстве соседок с помощью поджога

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Судьбу 84-летней женщины из Мурманской области решают психиатры.

Как поджог дивана пенсионеркой обернулся двойным убийством

Фото: Telegram/СУ СК России по Мурманской области/su_skr51

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пенсионерку задержали по делу о гибели двух человек в результате пожара

В Мурманской области 84-летнюю жительницу поселка Умба подозревают в умышленном поджоге, который привел к гибели сразу двух соседок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.

По версии правоохранительных органов, утром 25 января пенсионерка намеренно подожгла диван в своей квартире на улице Советской. Пламя не успело охватить все здание, однако густой дым и угарный газ быстро проникли в соседнее помещение. В результате отравления погибли две женщины — 1949 и 1972 годов рождения.

Подозреваемую задержали и направили в медицинское учреждение, где проводится психолого-психиатрическая экспертиза для оценки ее вменяемости. Следственные органы продолжают устанавливать причины и мотивы произошедшего в рамках расследования уголовного дела по статье 105 ч. 2 п. «а» «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина сжег дом при попытке растопить наледь на крыше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Зумеры оказались глупее родителей: ученые зафиксировали первый спад IQ
18:33
Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
18:21
В Заполярье пенсионерку подозревают в убийстве соседок с помощью поджога
18:05
Мертвые души: в Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших
17:53
Лишили ее всего: что Баталова думает об освобождении Цивина и Бублии по УДО
17:41
«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой

Сейчас читают

«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео