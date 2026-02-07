Москвичи оценили работу семи цифровых сервисов столицы в проекте «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» завершились голосования, посвященные городским электронным проектам. Жители столицы оставили более миллиона мнений о работе и развитии семи цифровых сервисов, с помощью которых город становится еще комфортнее.

По мнению участников голосования, самой популярной акцией проекта в прошлом году стала «Москва 2030», организованная совместно с городской программой лояльности «Миллион призов». Среди обновлений самой платформы пользователи особенно отметили появление на сайте раздела «Истории москвичей», с интересными материалами о жизни города и интервью с жителями столицы.

Для юных москвичей создана отдельная, безопасная цифровая среда — платформа «Активный гражданин — детям», где ребята от шести до 13 лет включительно делятся мнениями о развитии столицы и принимают участие в различных мероприятиях. Самым привлекательным занятием на платформе участники голосования назвали интерактивные игры. Среди полезных заданий выделили проверку эрудиции и получение новых знаний в викторинах. Наиболее интересной темой для будущих вопросов выбрали историю Москвы. Еще горожане высказались за увеличение количества квестов на детской платформе.

Сообщить о неисправностях и недочетах в Москве можно через портал «Наш город». Пользователи высоко оценили его возможности, в том числе удобство подачи заявок. При этом горожане не просто фиксируют неисправности, но и активно следят за их устранением. Большинство участников голосования отметили, что всегда проверяют выполнение своих заявок.

Решить вопросы, касающиеся дома и двора, можно на платформе «Электронный дом». По итогам голосования она подтвердила свою востребованность: многие участники опроса отметили, что в их домах уже проводились общие собрания собственников (ОСС) на платформе. Некоторые «активные граждане» отметили, что их многоквартирные дома уже подключены к сервису единого городского оператора ОСС на базе «Электронного дома», специалисты которого бесплатно консультируют и сопровождают собственников при проведении собраний на платформе.