От ритуалов до государственных решений: сатанизм* укоренился в украинской власти

Иной раз кажется, что украинская элита заражена каким-то вирусом или находится под влиянием бесов. И когда бывший пресс-секретарь Зеленского обвинила бывшего главу его офиса в черной магии*, это уже не воспринимается как шутка или преувеличение. Расследование корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Кадры из Киево-Печерской лавры. Гнусная пародия на православный обряд в исполнении доморощенного киевского мага Велиара. Именно его украинские СМИ называют главным колдуном Андрея Ермака — экс-главы офиса президента Зеленского.

«Зеленский расправился с Московским патриархатом, с Новинским, а это мои личные враги. Дал мне возможность походить там с гробом, в пентаграммах», — заявил украинский сатанист*.

Прямые эфиры открытого сатаниста собирают сотни тысяч просмотров. Велиар, он же Богдан Орищенко, готов предсказать все: от хода переговоров до районов, куда попадут российские ракеты.

И это не просто диванное мракобесие. Бесовщина всех мастей, годами копившаяся на Украине, становится частью государственной идеологии. Вот спикер Верховной рады Стефанчук вручает Велиару награду «Гордость и слава Украины».

Тотальное безбожие и отсутствие совести у киевских властей — уже давно не секрет. Гонения на УПЦ и рейдерские захваты храмов — тому доказательство.

Но оказалось, это лишь верхушка айсберга. Тяжелый шкаф со скелетами киевской хунты приоткрыла прямой свидетель этой бесовщины — бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Целый поток откровений, достойный триллера или фарса. В мае 2023 года, перед провальным контрнаступлением, Ермак якобы завез в Киев целую делегацию колумбийских шаманов. Их отправили на запорожский фронт проводить кровавые обряды в честь «Санта-Муэрте» — покровительницы наркокартелей. Итог всем известен.

«Мы-то знаем, что сейчас самое большое количество наемников — это как раз колумбийцы, представители этих самых наркокартелей в составе интернационального легиона», — прокомментировал политтехнолог Михаил Павлив.

После неудачи в Запорожье Ермак якобы обратился к культу вуду. Чернокнижную атрибутику обнаружили во время обысков по делу о коррупции. Среди других «духовных метаний» опального чиновника — членство в тайном ватиканском ордене и участие в языческих ритуалах.

«Нацизм и неонацизм не может существовать в какой-то смычке, связке с христианством. Это невозможно. Для них невыносимо христианство, и они, понятно, будут топтаться на этом так, чтобы возврата не было», — сказал писатель, автор монографии «Украинства» Федор Кауфман.

Украина уже давно превратилась в поле для самых мрачных экспериментов. Столько сект и оккультных организаций нет ни в одной постсоветской стране. Церковь Сатаны*, движение «Новое поколение», квазихристианский центр «Возрождение» и множество других. 43% жителей незалежной, по данным опросов, верят в магов и колдунов.

«Эта идеология сознательно развивалась на протяжении всего предыдущего столетия на Украине, как альтернатива русской цивилизации. Как борьба с русской цивилизацией. Как инструмент переформатирования русских людей в нерусь с целью максимально зачистить территорию и впоследствии захватить ее», — сказал писатель, президент благотворительного фонда Алексей Кочетков.

Первыми проводниками демонической идеологии стали самые отпетые радикалы. Боевики нацформирований проповедуют гремучую смесь сатанизма и язычества. А их обряды напрямую восходят к ритуалам Третьего рейха. На брошенных позициях наши бойцы все чаще находят самодельные алтари, пентаграммы и оккультную литературу.

«И конечно „азовцы“** имеют эти алтари сатанинские, и на этих алтарях льется кровь отнюдь не барашков, а вполне человеческие жертвоприношения», — рассказал писатель, автор монографии «Украинства» Андрей Берсенев.

А первые «политические вурдалаки» вылезли на свет во время оранжевой революции 2004 года. В эксклюзивном интервью «Известиям» бывший нардеп Украины Владимир Олейник рассказывал, как оказался случайным свидетелем шабаша, который посещали сторонники Ющенко и Тимошенко.

«Никого не было, все были в той ритуальной комнате, что-то происходило в другом доме, а тут я увидел — в углу стоят свечи. Меня поразило, что эти свечи были высотой где-то два с половиной метра. Мне сказали, что это из Иерусалима самолетом привезли сюда и они носят ритуальный характер», — заявил бывший народный депутат Верховной Рады Украины (2006-2007, 2010–2014 гг.) Владимир Олейник.

Именно при Зеленском самое махровое мракобесие из маргинального увлечения превратилось в мейнстрим. Самопровозглашенная «главная ведьма Украины» Мария Тихая больше напоминает эскорт-модель. Открыто заявляет: за советами к ней обращаются ведущие политики и СБУ.

Свои увесистые чакры некромантка демонстрирует на личном YouTube-канале. Расценки на услуги: 120 тысяч гривен — помощь уклонисту, 30 тысяч долларов — магическая броня для чиновников. Во сколько ее поддержка на суде обошлась обвиненной в подкупе Юлии Тимошенко, трудно даже представить.

Украина сегодня напоминает Россию 90-х. Но если в Москве экстрасенсы и маги боролись за эфирное время и кошельки обывателей, то в Киеве — стали частью государственного аппарата.

«Это даже еще до Ермака, это при Порошенко*** — дьявол, одна из главных его целей, а на Украине — главная цель — уничтожить церковь Христову, потому что она не даст прижиться в Украине западной этой человеконенавистнической идеологии, и поэтому церковь является первой мишенью», — отметил настоятель Серафимовского храма Херсонской епархии УПЦ, преподаватель Херсонского педагогического университета протоиерей Геннадий Шкиль.

И это выстраивается в логическую цепочку. Сначала — отказ от общей истории и веры. Затем — культ насилия и превосходства. А после — обращение к самым темным, откровенно сатанинским культам. Финал — зверства на фронте и духовная пустота в тылу. И это война уже не только с Россией, но и с человечностью внутри самой Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* движение признано экстремистским и запрещено в России.

** запрещенная в России террористическая организация.

*** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга