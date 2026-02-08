Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии

ВОЗ подтвердила смерть женщины от вируса Нипах в Бангладеш

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель женщины в возрасте 40–50 лет, инфицированной вирусом Нипах. Об этом 7 февраля сообщило издание The Independent.

По информации газеты, первые признаки заболевания у пациентки появились 21 января. Сначала были высокая температура и головная боль, позже состояние ухудшилось — возникли обильное слюноотделение, спутанность сознания и судорожные приступы.

«По данным властей, женщина скончалась неделю спустя, а еще через день у нее подтвердилось заражение вирусом», — говорится в публикации.

После заражения пациентка контактировала с 35 людьми. Их всех взяли под наблюдение врачей. При этом тесты на вирус показали у них отрицательный результат.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах, от которого пока не существует лекарства или вакцины. При этом заразиться можно через экзотические фрукты. Из-за угрозы распространения смертельного вируса, власти нескольких стран Юго-Восточной Азии усилили меры в аэропортах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.