Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде проявлением европейской гордости

Освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса зрителями на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии стало проявлением «европейской гордости». Такое заявление 9 февраля сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает газета Politico.

По ее словам, подобная реакция публики на стадионе «Сан-Сиро» связана с тем, что в последнее время из Вашингтона в адрес Европы звучало много резких и неприятных высказываний. Аналогично были встречены и появление на экране Вэнса с супругой, и выход американской делегации спортсменов.

Ранее, 4 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что конфронтационная риторика стала весьма модной в Брюсселе. А 2 февраля лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал Каллас примером интеллектуального вырождения европейских элит.

