ФСБ задержала третьего фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева в Москве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Им стал сын Виктора Васина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России сообщила о задержании третьего фигуранта дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В ведомстве отметили, что задержанный — это сын Виктора Васина, который также является фигурантом дела.

Как следует из материалов ФСБ, россияне Любомир Корба и Виктор Васин дали признательные показания. Они сообщили, что покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ планировалось заранее и координировалось со стороны Службы безопасности Украины. При этом Корба, по их словам, непосредственно осуществлял нападение, тогда как Васин оказывал ему содействие на этапе подготовки и реализации преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как генерал Алексеев выжил при покушении. Даже получив серьезные ранения, генерал не потерял контроля над ситуацией и сумел дать отпор нападавшему. В тесном пространстве лифтового холла он сорвал попытку приблизиться на опасную дистанцию и предотвратил выстрел в голову, вступив с преступником в физическое противоборство. Ключевую роль, как подчеркивается, сыграли профессиональная выучка офицера и отточенные навыки, приобретенные в ходе десантной подготовки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

