Балицкий: ВСУ нанесли удар по похоронной процессии в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали похоронную процессию в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«По оперативной информации, противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб», — проинформировал глава области.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Балицкий находится на связи с оперативными службами. Подробности произошедшего уточняются.

Это не первая атака ВСУ по области за сутки. Противник уже нанес удары по населенным пунктам Запорожской области, в том числе и с применением беспилотников. Они ударили по Каменско-Днепровскому, Васильевскому и Токмакскому муниципальным округам. В результате этих атак погибло два мирных жителя.

