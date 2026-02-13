Раскрыта «последняя воля» короля Карла III: монарх оставил свое послание

Radar Online: раскрыта последняя воля короля Карла III

Король Великобритании Карл III провел в Виндзорском замке премьеру документального фильма об экологии. Инсайдеры называют «его философским прощанием с миром». Об этом сообщает Radar Online.

Уточняется, что 77-летний монарх, проходящий лечение от онкологического заболевания, лично представил 90-минутную ленту «В поисках гармонии: видение короля».

Первая коммерческая премьера в замке

Показ прошел в зале Ватерлоо в Виндзорском замке. Фильм стал первой в истории коммерческой кинопремьерой в королевской резиденции.

Более того, ради мероприятия дворец временно отменил строгий запрет на фото- и видеосъемку в парадных покоях.

По словам источника, король настаивал на том, чтобы фильм «не замыкался в стенах дворца» и нашел отклик у широкой аудитории, особенно у молодежи. Ради этого было принято решение о более современном формате презентации.

На премьере присутствовали около 200 гостей, в том числе актриса Кейт Уинслет, озвучившая картину, а также ее коллега Джуди Денч и музыкант Род Стюарт.

Главная тема — экология

Фильм посвящен многолетней экологической деятельности Карла — от поддержки органического земледелия и устойчивой архитектуры до внедрения возобновляемых источников энергии в королевских поместьях.

В картине монарх открыто говорит о климатическом кризисе.

«На самом деле мы уничтожаем то, что было залогом нашего выживания...» — делится он.

Карл III также подчеркивает необходимость «гармонии» между человеком и природой, если человечество рассчитывает на будущее.

В архивных кадрах мельком появляются принц Гарри и принц Эндрю. Однако, по словам источников, фильм носит глубоко личный характер.

Он попрощался

Один из инсайдеров заявил, что речь идет не просто о кинопоказе, а о попытке зафиксировать главную миссию монарха.

Другой источник высказался еще более откровенно.

«В нем заключено все, что Чарльз пытался донести до мира на протяжении более 50 лет: о балансе, ответственности и долге человечества перед природой. Учитывая проблемы со здоровьем, можно сказать, что он уже попрощался с нами на философском уровне», — сказал он.

Официально Букингемский дворец не комментирует подобные интерпретации. Однако сам масштаб мероприятия и выбранный формат демонстрируют, какое значение Карл придает экологической повестке — теме, которой он посвятил большую часть своей публичной жизни задолго до восшествия на престол.

