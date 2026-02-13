Мужчина почти 30 лет жил с замурованным телом жены и скрывал расправу над ней

В американском штате Нью-Йорк местный житель на протяжении 28 лет скрывал тело убитой супруги за фальшивой стеной в подвале собственного дома. Об этом сообщает Mirror.

Страшная правда открылась только после смерти 82-летнего Джеймса Николса в 2013 году. Уборщики, нанятые для очистки захламленного здания, обратили внимание на странный глухой звук при простукивании стен.

Вскрыв перегородку, они нашли пластиковую бочку, в которой лежал черный мусорный пакет, обмотанный веревками. Внутри находился скелет Джоанн Николс, пропавшей еще в 1985 году.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина скончалась от удара тупым предметом по голове, а следователи официально признали инцидент убийством. Все эти десятилетия мужчина вел обычную жизнь, посещая церковные обеды и общаясь с соседями, буквально в нескольких метрах от места преступления.

Учительница начальных классов Джоанн Николс исчезла в декабре 1985 года. Тогда ее муж сам обратился в полицию, заявив, что нашел записку от жены и ее запертый автомобиль у торгового центра. Он даже уверял детективов, что она якобы звонила ему накануне Рождества, чтобы передать привет их собакам.

Соседи вспоминали Джеймса как крайне странного человека.

«Он завернул ее, замуровал в стену и жил там, ходил на церковные ужины… Я ненавижу это», — поделилась одна из знакомых убийцы.

Другие очевидцы рассказывали, что Николс однажды показал гостям замороженную тушку кошки в морозильнике, а как-то раз зарубил топором белку на глазах у детей. Несмотря на подозрения, прямых доказательств против него при жизни не было.

«Похоже, он был именно там, где и должен был быть — несчастным и живущим в грязи. Он сам довел себя до того, что умер в полном одиночестве», — рассказал брат погибшей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.