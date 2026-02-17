Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года

Гипнотерапевт Самтани: формулировать цели нельзя в негативном ключе

Каждый январь миллионы людей клянутся начать новую жизнь — записаться в спортзал, отказаться от вредных привычек или научиться копить деньги. Но к концу года большинство обещаний так и остаются на бумаге. По словам гонконгского гипнотерапевта Сони Самтани, проблема не в силе воли, а в том, как именно мы формулируем свои цели. Об этом сообщает South China Morning Post.

Эксперт объясняет: новогодние планы часто не работают, потому что люди пытаются изменить поведение, не понимая его причин.

Почему обещания «сгорают»

По мнению специалиста, любое поведение — это реакция на более глубокие потребности и эмоции. Если человек говорит себе «нужно меньше есть» или «надо перестать бояться», он борется с симптомом, а не с источником проблемы.

Кроме того, многие формулируют цели в негативном ключе: «не переедать», «не лениться», «не провалиться». Но подсознание, по словам Самтани, не воспринимает частицу «не». В итоге фокус остается на том, чего человек пытается избежать.

Как ставить цели, которые работают

Эксперт советует начинать с позитивной формулировки: сосредоточиться не на том, от чего хочется избавиться, а на том, к чему хочется прийти. Вместо «не засиживаться допоздна» — «я ложусь спать раньше». Вместо «не нервничать» — «я нахожу способы успокоиться».

Также важно, чтобы цель была под контролем самого человека. Полезно задать себе вопрос: что конкретно я могу сделать уже сейчас, чтобы приблизиться к желаемому?

Отдельное внимание Самтани уделяет внутренним убеждениям. Если человек не верит, что способен измениться, он подсознательно будет саботировать попытки.

Поддерживающие установки — «у меня уже получалось», «я дисциплинированный» — помогают закрепить новое поведение.

Энергия движения без выгорания

На фоне китайского Нового года эксперт напоминает: стремление к рывку и смелым шагам может обернуться выгоранием, если не установить границы. По ее словам, многие связывают самооценку с продуктивностью и пытаются доказать свою ценность количеством сделанного.

Если отделить чувство собственной значимости от постоянной занятости, двигаться вперед можно без перегрузок.

Внутренний критик — не враг

Самтани предлагает не «затыкать» внутренний голос, который критикует и пугает, а вступать с ним в диалог. Она сравнивает его с испуганным ребенком, которому нужны поддержка и понимание. Такой подход помогает превратить самокритику в ресурс.

Может ли ИИ заменить психолога

Эксперт считает, что искусственный интеллект может быть полезным инструментом — например, между сеансами терапии. Однако, по ее словам, он не способен заменить человеческое присутствие, эмпатию и живой контакт, особенно в кризисных ситуациях.

В итоге, подчеркивает Самтани, устойчивые изменения начинаются не с жестких запретов, а с ясности: чего человек на самом деле хочет — и почему это для него важно.

