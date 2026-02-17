Mirror: женщина обезглавила мужа, сняла с него кожу и повесила на мясницкий крюк

Тихий городок Абердин оказался в центре одного из самых шокирующих уголовных дел в истории Австралии. Кэтрин Найт убила своего мужа Джона Прайса, обезглавила его и повесила на мясницкий крюк. Историю рассказало издание Mirror.

Что произошло

По материалам суда, Найт напала на Прайса ночью, когда тот спал. Мужчина получил более 30 ножевых ранений. Следствие установило, что во время атаки он пришел в сознание и попытался покинуть дом. Об этом свидетельствовали кровавые следы, тянувшиеся к входной двери.

Когда соседи заметили кровь у порога и вызвали полицию, прибывшие сотрудники вскрыли дом. По словам следователей, обнаруженная картина потрясла даже опытных детективов.

Суд установил, что после убийства Найт обезглавила Прайса и сняла с него кожу. Тело было подвешено на мясницкий крюк. Женщина ранее работала на скотобойне и обладала профессиональными навыками разделки туш.

Также в доме были обнаружены следы приготовления пищи. В столовой стоял накрытый стол с карточками, на которых были написаны имена детей Прайса. Следствие пришло к выводу, что еда была приготовлена до прибытия полиции.

На месте нашли и записку, написанную кровью, в которой Найт обвиняла Прайса в насилии над ее дочерью. Позднее эти обвинения не подтвердились.

Предыстория

Как выяснилось в ходе судебного процесса, Найт и ранее проявляла склонность к насилию. В прошлых отношениях она угрожала партнерам ножом, нападала на них и даже добивалась судебных разбирательств.

Сам Прайс незадолго до гибели получил судебный запрет на приближение жены к нему. Однако позже пара возобновила совместную жизнь. После одной из серьезных ссор он говорил коллегам, что, если не выйдет на работу, им стоит насторожиться.

Найт была арестована на месте преступления. Позже она признала вину.

Приговор

Позже Верховный суд приговорил Кэтрин Найт к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Она стала первой женщиной в Австралии, получившей такой приговор.

Судья, вынося решение, заявил, что последние минуты жизни Прайса «должно быть, были полны ужаса», и охарактеризовал преступление как акт крайней жестокости.

Это дело до сих пор остается одним из самых мрачных и обсуждаемых в австралийской криминальной истории.

