Праздник выпускников «Алые паруса-2025» получил награду престижной премии «Серебряный Меркурий»
Концертная часть праздника выпускников «Алые паруса-2025» получила серебряную награду одной из ключевых креативных премий России «Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее массовое мероприятие».
Фото: 5-tv.ru
Праздник выпускников «Алые паруса» — самая яркая и узнаваемая традиция Санкт-Петербурга с богатой историей. Легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005-го он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию праздника. Постановкой концертной части на Дворцовой площади в 2025 году занималось ивент-агентство «ERA».
«В 2025 году главной темой праздника стали победы и качества, которые необходимы для их достижения. Блоки концерта раскрывали эти ценности — единство, смелость, мудрость… Все элементы выступлений — хореография, графика на экранах, технологические решения, включая фонтаны с артистами водного театра и огромную механическую жар-птицу — были вдохновлены историей страны, подвигами народа, победами добра в сказках и былинах», — рассказала генеральный продюсер концертной части Наталья Зворыгина.
Жюри премии «Серебряный Меркурий» высоко оценило качество организации мероприятия, охват аудитории, эффективность взаимодействия с ней и постоянный рост узнаваемости бренда.
В 2025 году легендарный выпускной посмотрели рекордные 45,7 миллиона человек по всему миру. Это на 8,7 миллиона больше, чем годом ранее. Телевизионный охват фантастического водно-пиротехнического шоу в акватории Невы и концерта самых популярных звезд российской эстрады на Дворцовой площади составил около 31,7 миллиона человек, включая международную орбиту. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет — 13,7 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.
В этом году легендарный выпускной пройдет 27 июня.
Международный Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» проводится с 1999 года. Его миссия — отмечать и награждать проекты, которые не только впечатляют креативом, но и находят отклик у широкой аудитории, влияют на формирование культуры и общества. Победа в премии «Серебряный Меркурий» — подтверждение высокого уровня компетенций конкурсантов.
Материал подготовлен пресс — службой Пятого канала
- 19 мая
- Прощайте, школьные дни: когда в России пройдут выпускные в 2026 году
- 14 мая
- «Алые паруса»: история главного выпускного России — от городского праздника до мирового масштаба
- 31 мар
- Стала известна дата, когда в 2026 году в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса»
- 6 июл
- Смотрели на всех континентах планеты: как прошли «Алые паруса — 2025»
- 4 июл
- «Задаем себе новую планку»: режиссер-постановщик об успехе «Алых парусов»
- 4 июл
- «Память не угасла»: режиссер-постановщик рассказал о посвященной Великой Победе части «Алых парусов»
- 4 июл
- «Мы все сделали правильно»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» об успехе праздника
- 4 июл
- «Вспомнить все, что они прожили»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» о важности темы праздника
- 4 июл
- Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы
- 3 июл
- Праздник выпускников «Алые паруса — 2025» увидело более 45 миллионов человек
64%
Нашли ошибку?