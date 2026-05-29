Праздник выпускников «Алые паруса-2025» получил награду престижной премии «Серебряный Меркурий»

Концертная часть праздника выпускников «Алые паруса-2025» получила серебряную награду одной из ключевых креативных премий России «Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее массовое мероприятие».

Праздник выпускников «Алые паруса» — самая яркая и узнаваемая традиция Санкт-Петербурга с богатой историей. Легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005-го он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию праздника. Постановкой концертной части на Дворцовой площади в 2025 году занималось ивент-агентство «ERA».

«В 2025 году главной темой праздника стали победы и качества, которые необходимы для их достижения. Блоки концерта раскрывали эти ценности — единство, смелость, мудрость… Все элементы выступлений — хореография, графика на экранах, технологические решения, включая фонтаны с артистами водного театра и огромную механическую жар-птицу — были вдохновлены историей страны, подвигами народа, победами добра в сказках и былинах», — рассказала генеральный продюсер концертной части Наталья Зворыгина.

Жюри премии «Серебряный Меркурий» высоко оценило качество организации мероприятия, охват аудитории, эффективность взаимодействия с ней и постоянный рост узнаваемости бренда.

В 2025 году легендарный выпускной посмотрели рекордные 45,7 миллиона человек по всему миру. Это на 8,7 миллиона больше, чем годом ранее. Телевизионный охват фантастического водно-пиротехнического шоу в акватории Невы и концерта самых популярных звезд российской эстрады на Дворцовой площади составил около 31,7 миллиона человек, включая международную орбиту. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет — 13,7 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.

В этом году легендарный выпускной пройдет 27 июня.

Международный Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» проводится с 1999 года. Его миссия — отмечать и награждать проекты, которые не только впечатляют креативом, но и находят отклик у широкой аудитории, влияют на формирование культуры и общества. Победа в премии «Серебряный Меркурий» — подтверждение высокого уровня компетенций конкурсантов.

