Непальский альпинист покорил Эверест четыре раза за две недели

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Житель высокогорья установил невероятный мировой рекорд по скорости повторных восхождений на главную вершину планеты.



Фото: www.globallookpress.com/Egmont Strigl

В Книгу рекордов Гиннесса официально внесли имя непальского альпиниста-шерпы Таши Гьялзена, который совершил четыре успешных подъема на Эверест всего за 15 суток. Об этом сообщает издание The Himalayan Times.

Первое восхождение в рамках рекордной серии состоялось 9 мая, когда Гьялзен работал в составе технической группы. В его обязанности входила установка перил и прокладка безопасного маршрута для других альпинистов. Уже 14 мая он вновь оказался на пике высотой 8848,86 метра, но на этот раз преодолел путь в одиночку.

Спустя еще пять дней, 19 мая, непалец поднялся на гору в третий раз, работая проводником и сопровождая иностранного туриста. Свою серию он завершил четвертым одиночным выходом на вершину.

Сам Таши Гьялзен подчеркнул, что получение официального сертификата от мировой организации стало «звездным часом» не только для него лично. По словам рекордсмена, это достижение крайне важно для всего сообщества шерпов. Он отметил, что подобные успехи помогают изменить глобальное восприятие непальских альпинистов.

Гьялзен уверен, что теперь мастерство его соотечественников привлекает заслуженное внимание на международном уровне, подтверждая их статус профессионалов высочайшего класса. Все свои восхождения альпинист совершал по южному склону горы, который находится со стороны Непала.

