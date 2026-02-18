В Амурской области пенсионерка создала преступную группу для сбыта запрещенных веществ

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Злоумышленница и ее подчиненные шифровались в течение полутора лет.

Пенсионерка организовала ОПГ и продавала наркотики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Амурской области пенсионерка создала преступную группу для сбыта наркотиков

Пенсионерка из Свободного организовала преступную группу и в течение полутора лет руководила сбытом запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба судов Амурской области.

По данным следствия, женщина закупала крупные партии запрещенного вещества, фасовала их на дозы и прятала в тайниках. К бизнесу она привлекла четверых знакомых, страдающих наркозависимостью, обещая им вознаграждение.

Сообщники выполняли функции курьеров и розничных сбытчиков, оставляя часть товара для личного употребления. Для конспирации участники использовали мобильные телефоны и общались условными фразами.

Преступную деятельность пресекли в марте 2025 года. Часть сделок была задокументирована в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Кроме того, установлено, что дважды женщина самостоятельно реализовывала запрещенные вещества в крупном размере.

Свободненский городской суд в отношении гражданки вынес обвинительный приговор по восьми эпизодам сбыта. Шесть из них совершены в составе организованной группы.

На этапе следствия пенсионерка заключила досудебное соглашение, признала вину и дала показания против соучастников. Их уголовные дела выделены в отдельные производства и рассматриваются судом.

С учетом смягчающих обстоятельств — признания вины, пенсионного возраста, состояния здоровья и содействия следствию — и отягчающего фактора в виде особо опасного рецидива суд назначил ей девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

