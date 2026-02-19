Не боритесь с бурей: китайский гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Энергичная неделя, которая содержит день-активацию. Если его провести активно, вы поднимаете волну удачи на два-четыре месяца. Планируйте свои дела на среду и четверг. Будьте внимательнее с днем болезней.

Понедельник, 23 февраля 2026 года

День Каменного дракона

Фото: 5-tv.ru

Получает негативную Ша Ци в центральном дворце, и поэтому считается неблагоприятным днем. Структура дня позволяет, тем не менее, заниматься финансовыми делами, инвестированием, проводить исследовательскую работу, заниматься самосовершенствованием и подписывать незначительные контракты (если это не перенести).

Совет книги перемен: ищите покровительство. Обратитесь за поддержкой к тому, кто выше по статусу или опыту.

Вторник, 24 февраля 2026 года

День Земляной змеи

Фото: 5-tv.ru

Здесь оказывается сразу две негативные звезды, Малый красный охват и Красный феникс с Абордажным крюком — такое сочетание забирает возможный позитивный потенциал дня. В такое время хорошо направить усилия на то, чтобы догнать того, кто оказался далеко впереди вас. Сегодня можно инвестировать, планировать на будущее, проводить денежные медитации и решать финансовые вопросы.

Совет книги перемен: образ гексаграммы 34 (большая мощь) — человек, полный сил, но рискующий «застрять», если не найдет баланс между волей и тактом. Мощь — это не только сила, но и ответственность за ее применение

Среда, 25 февраля 2026 года

День Стальной лошади

Фото: 5-tv.ru

Собирает все самые лучшие звезды. Желтый охват, желтая спираль, небесный император, земной император — собираются в помощь начинаниям сегодняшнего дня. Если использовать эти энергии, наметить что-то важное или провести этот день активно, вы увеличиваете свои шансы получить рост доходов в ближайшие два-четыре месяца.

Энергии в этот день двигаются динамично, могут быть неожиданности, и есть риск нарваться не на тех людей, однако в целом это отличный день для начала важных проектов. К тому же это день болезней — визит к врачу лучше перенести на более удачный для этого день, чтобы не получить неверных диагнозов и трудностей в медицинских вопросах.

Совет книги перемен: постоянство — это не застой, а устойчивое движение. Верность принципам работает только при гибкости в методах.

Четверг, 26 февраля 2026 года

День Золотой козы

Фото: 5-tv.ru

Умеренный день, который не может похвастаться наличием счастливых звзед. В этот день можно проводить переговоры, начинать обучение, подписывать незначительные бумаги, заниматься планированием, решать финансовые вопросы. Энергии активны и динамичны, поэтому может возникать путаница и внезапные события. Старайтесь сохранять устойчивость в этом потоке.

Совет книги перемен: ищите компромисс. Попробуйте договориться, а не доказывать свою правоту любой ценой.

Пятница, 27 февраля 2026 года

День Водной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Сложные энергии дня не дают поддержки важным делам. Это день вступает в конфликт с энергией месяца и не способствует началу долгосрочных проектов и важным делам. Древние тексты советуют в такой день оставаться неподвижным — придерживаться консервативных позиций. Или позиций выработанных ранее.

Совет книги перемен: лидерство — это не власть, а ответственность за других. Будьте как полководец — твердым, но справедливым. Организуйте процесс, поддержите команду и следуйте принципам — тогда победа станет не случайностью, а закономерностью.

Суббота, 28 февраля 2026 года

День Водного петуха

Фото: 5-tv.ru

Нейтральный день, в такой лучше отдыхать и набираться сил. Он не поддержит важных занятий, не даст начать что-то долгосрочное и большое. Есть риск наделать ошибок, принять неверные управленческие решения и потерять ценные ресурсы.

Совет книги перемен: гибкость и терпение сильнее напора. Будьте как вода — мягкой, но настойчивой. Позвольте процессу идти своим ходом, корректируйте курс по обстоятельствам и не теряйте веры.

Воскресенье, 1 марта 2026 года

День Деревянной собаки

Фото: 5-tv.ru

В древне китайских текстах считается нехорошим днем. Играть свадьбу, приступать к постройке дома, въезжать в новый дом сегодня не рекомендуется. Однако он хорош для всех возможных форм взаимодействия с людьми — встреч. переговоров, презентаций, поиска работы, романтических свиданий, веселых посиделок с друзьями.

Дело в том, что этот день ложится в счастливое сочетание трех гармоний с месяцем и годом и поддерживает ключевую энергию года — энергию огня, оптимизма, радости. Такие энергии мы любим, поэтому стараемся под них подстроиться. Хорошо в такой день отправиться созерцать прекрасное — это может быть поход в кино, театр, музей, парк или даже поездка в какое-то потрясающее место.

Совет книги перемен: не боритесь с бурей — уйдите в укрытие, переждите, а затем найдите новый путь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.