«Голова почти метр»: патологоанатом вспомнила самый тяжелый случай из практики

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

История четырехлетнего пациента поразила даже опытных врачей и студентов.

Самые тяжелые случаи из практики патологоанатома

Фото: 5-tv.ru

Патологоанатом Бекишева: самым шокирующим случаем в практике стал мальчик с головой более метра

Патологоанатом Айгуль Бекишева в интервью YouTube-каналу «Подкаст Тихий ужас» рассказала о случае, который считает одним из самых шокирующих за годы работы.

По ее словам, речь шла о мальчике примерно четырех лет, воспитывавшемся в детском доме. Ребенка госпитализировали с тяжелым состоянием — врачи поставили диагноз менингит. Несмотря на лечение, спасти пациента не удалось.

Во время учебного вскрытия, на котором присутствовали студенты, специалисты столкнулись с крайне выраженными анатомическими изменениями. Как отметила Бекишева, рост ребенка был менее одного метра, при этом окружность головы практически достигала метра.

Она пояснила, что кожа на лице была сильно натянута и словно смещена назад из-за значительного увеличения черепа. По словам врача, причиной такого состояния стала гидроцефалия — патологическое накопление спинномозговой жидкости в желудочках мозга.

По оценке специалиста, в полости черепа могло находиться до пяти литров ликвора. Именно избыточный объем жидкости, подчеркнула патологоанатом, и привел к столь выраженной деформации головы.

Бекишева призналась, что даже для нее, несмотря на профессиональный опыт, этот случай оказался эмоционально тяжелым и запомнился на всю жизнь.

