Наличный триумф: жители России массово изымают средства из банков

Дарья Орлова
На фоне экономических трансформаций и пересмотра ставок граждане возвращаются к классическим методам хранения сбережений.

Почему россияне массово изымают средства из банков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Россияне начали массово забирать деньги из банков

В России зафиксирован исторический максимум объема накоплений граждан в наличных рублях и иностранной валюте. Об этом сообщило агентство URA.RU.

Согласно сведениям Центрального банка, по результатам 2025 года сумма бумажных денег на руках у населения достигла отметки в 17,1 триллиона рублей. Примечательно, что годовой прирост составил 4,6%, что значительно превысило показатели прошлых лет. Кроме того, впервые за трехлетний период увеличился объем наличной иностранной валюты, составив к декабрю 92,2 миллиарда долларов.

Специалисты связали эту тенденцию с несколькими факторами, среди которых снижение ключевой ставки, делающее банковские вклады менее привлекательными. Заведующий лабораторией НИУ ВШЭ Николай Пильник пояснил, что у опасающихся рецессии и банковских рисков появилось больше доводов в пользу «кэша».

Эксперт также отметил улучшение методов мониторинга оборота наличности со стороны властей, что позволило точнее учитывать средства в кошельках россиян. Дополнительный спрос на иностранную валюту поддержали нормализация зарубежных поездок и желание обезопасить активы на фоне прогнозов по ослаблению рубля.

Другой важной причиной роста популярности бумажных денег стали технические факторы. Директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич подчеркнул, что периодические перебои в работе интернета и мобильной связи в регионах заставили людей иметь под рукой физические деньги для оплаты товаров первой необходимости.

В то же время финансист Александр Разуваев добавил, что рубль начал выполнять роль резервной валюты в странах Центральной Азии. Граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана все чаще выбирают российскую валюту для создания личных накоплений, что также отражается на общей статистике регулятора.

