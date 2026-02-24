Страна мха и воды: где находится крупнейшее болото планеты

Крупнейшее болото планеты находится в Западной Сибири

Когда речь заходит о болотах, большинство представляет небольшую сырую низину. Однако в Западной Сибири расположен массив, который полностью меняет это представление. Речь идет о Васюганских болотах — крупнейшей торфяной системе планеты.

Площадь территории составляет примерно 53–55 тысяч квадратных километров. Для сравнения: это больше площади некоторых стран — например, Эстонии или Швейцарии. В международной научной литературе массив известен как Great Vasyugan Mire.

Где находится крупнейшее болото

Васюганский болотный комплекс расположен между реками Обь и Иртыш. Основная его часть лежит в Томской области, но фрагменты затрагивают также Новосибирскую и Омскую области.

Несмотря на масштаб, массового туризма здесь нет. Территория остается труднодоступной, а природные условия требуют серьезной подготовки. Это практически нетронутая экосистема, где человек присутствует минимально.

«Глубина» болота

Говоря об огромной глубине, важно уточнить: речь идет не о воде в привычном понимании. Основная «глубина» скрыта в толще торфа.

Средняя мощность торфяного слоя составляет около 2,4 метра, а в отдельных местах достигает десяти метров. Это результат накопления растительных остатков на протяжении тысячелетий. Под поверхностью находится многослойная структура, формировавшаяся более десяти тысяч лет.

Экосистема, которая продолжает расти

Возраст болота оценивается примерно в десять тысяч лет. При этом значительная часть современной площади сформировалась относительно недавно — около 75% территории заболачивалось в течение последних пяти веков.

Массив остается динамичной системой: процессы заболачивания и накопления торфа продолжаются и сегодня.

Природный резервуар пресной воды

Васюганские болота выполняют важнейшую гидрологическую функцию. По оценкам специалистов, запасы воды в системе достигают примерно 400 кубических километров.

Кроме того, на территории насчитывается около 800 тысяч небольших озер. Здесь берут начало многочисленные реки региона. Болото действует как гигантская природная губка, регулируя водный баланс Западной Сибири.

Роль в климатической системе

Торфяники считаются одним из крупнейших природных накопителей углерода. Васюганский массив играет заметную роль в глобальном углеродном балансе, связывая значительные объемы углекислого газа на длительные сроки.

Территория включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает ее международное значение.

Жизнь среди мха и воды

Несмотря на суровые условия, экосистема богата биологическим разнообразием. Здесь обитают редкие виды птиц и животных, а болотные ландшафты играют важную роль в миграционных маршрутах.

Это сложная взаимосвязанная система, где водный режим, растительность и животный мир образуют единый природный механизм.

Между охраной и освоением

Масштаб и ресурсы территории делают ее объектом внимания как экологов, так и представителей промышленности. С одной стороны — уникальная природная ценность, с другой — экономические интересы.

Васюганские болота сегодня рассматриваются не только как крупнейший болотный массив мира, но и как показатель того, насколько важно искать баланс между развитием и сохранением природы.

Васюган — это не просто болото. Это одна из самых масштабных и малоизученных природных систем планеты, продолжающая формироваться и влиять на климат, водные ресурсы и биоразнообразие региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.