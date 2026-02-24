Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли завербовать через интернет

Исполнителя взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, вероятно, завербовали через интернет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Российский лидер отметил, что данное предположение еще требует проверки, но зачастую именно таки образом и происходит вербовка.

«Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет. Скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел», — сказал Путин.

Информация о взрыве автомобиля ДПС поступила после полуночи 24 февраля. На месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко — инспектор отдельного батальона ДПС Северо-Восточного округа столицы. Ему было 34 года. В органах служил с 2019 года. У него остались жена и двое детей. В МВД сообщили, что семье погибшего и раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь.

Двое других сотрудников полиции, оба в звании лейтенанта, получили повреждения разной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в Боткинскую больницу с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией. Преступник погиб на месте взрыва. Об этом стало известно после изучения видеозаписей с камер наблюдения. Предположительно, подрывник прибыл в Москву из Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал, что за взрывом у Савеловского вокзала могут стоять украинские спецслужбы. Следствие проверяет контакты погибшего подрывника.

